В Судаке заново ищут подрядчика реконструкции системы стоков

Заказчик реконструкции системы подачи канализационных стоков в Судаке расторг договор с подрядчиком работ.

Об этом стало известно на совещании, посвященном проблемам в строительной отрасли республики.

Как сообщалось ранее на аналогичном заседании, проект реконструкции системы подачи канализационных стоков в Судаке не успели подготовить в срок. Тогда специалисты отмечали, что подготовить документы по прокладке 17-километрового коллектора и возведению четырех канализационно-насосных станций в сложных горно-геологических условиях – непростая задача, однако и рвения подрядчиков завершить работу как можно скорее не наблюдается.

«На сегодня мы фиксируем, что из семи этапов, с наступившими сроками по дорожной карте, не исполнено пять. В связи с чем мы, как заказчик, приняли решение о расторжении данного контракта и подготовке документов к процедуре выборов исполнителя», - сообщил представитель заказчика работ ГКУ «Инвестстрой РК».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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