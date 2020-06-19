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Происшествия

В Севастополе мать подарила дочке краденый телефон

Настоящая хозяйка аппарата обратилась в полицию.

Найденный в корзине для продуктов телефон и нежелание найти хозяина вещи могут отправить жительницу Севастополя за решетку.

34-летняя горожанка отправилась за покупками в супермаркет. То ли по рассеяности, то ли еще по каким причинам женщина после оплаты покупок оставила в корзине мобильный телефон.

Этим воспользовалась другая барышня, которая следующей взяла корзину. Она увидела внутри телефон, присвоила его, а после – подарила своей дочери.

Настоящая хозяйка обратилась в полицию, где, как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, и раскрылась вся цепочка событий.

Злоумышленницу уже задержали, в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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