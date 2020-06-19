В Крыму знаменитый парусник превратили в плавучий обсерватор

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В центре Севастополя образовался плавучий обсерватор.

17 июня в город из Ростова на Дону прибыли 60 курсантов института водного транспорта для прохождения морской практики на паруснике «Херсонес».

Несмотря на то, что режим самоизоляции для прибывающих из России в городе отменен с 15 июня, Роспотребнадзор потребовал для предотвращения вспышки заболевания во время морского похода, чтобы прибывшие сдали анализы и провели на корабле 14 дней, не выходя в город.

Вчера 9 курсантов отправили в инфекционную больницу с симптомами ОРВИ. На карантин на корабле «закрыли» 50 ростовских курсантов и 60 севастопольских членов экипажа.

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