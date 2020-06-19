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Коронавирус в Крыму

В Крыму знаменитый парусник превратили в плавучий обсерватор

13:57 пятница, 19 июня 2020
В Крыму знаменитый парусник превратили в плавучий обсерватор

фото © Новый день

В центре Севастополя образовался плавучий обсерватор.

17 июня в город из Ростова на Дону прибыли 60 курсантов института водного транспорта для прохождения морской практики на паруснике «Херсонес».

Несмотря на то, что режим самоизоляции для прибывающих из России в городе отменен с 15 июня, Роспотребнадзор потребовал для предотвращения вспышки заболевания во время морского похода, чтобы прибывшие сдали анализы и провели на корабле 14 дней, не выходя в город.

Вчера 9 курсантов отправили в инфекционную больницу с симптомами ОРВИ. На карантин на корабле «закрыли» 50 ростовских курсантов и 60 севастопольских членов экипажа.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Опять резкий рост: в Крыму увеличилось число зараженных коронавирусом. За 18 июня на территории Республики Крым 15 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму под медицинским наблюдением находится уже три тысячи человек. В медучреждениях Крыма и на дому под наблюдением врачей остаются 2998 человек.

В Севастополе врачи спасли ребенка с почкой и желудком в груди. Врачи севастопольской городской больницы № 5 спасли новорожденного ребенка, проведя ему редкую операцию на следующий день после того, как он появился на свет.

В Крыму изолировали почти полсотни моряков из Испании и Мавритании. За прошедшие сутки в крымские обсерваторы отправили 124 человека, прибывших из-за границы, в том числе моряков из Испании и Мавритании.

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В Крыму знаменитый парусник превратили в плавучий обсерватор

В Крыму знаменитый парусник превратили в плавучий обсерватор

В центре Севастополя образовался плавучий обсерватор.

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