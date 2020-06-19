В Крыму заявили, что нашли в горах крупные запасы пресной воды

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Ученые из Севастопольского государственного университета и из Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма РАН в течение двух лет исследовали два подземных высокотемпературных очага, расположенных в крымских горах.

Как передает «Новый Севастополь» они установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 м происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов, а на глубинах от 350 до 500 м также проходят водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма.

«Ученые детально исследовали два сквозных тектонических разлома с напорными подземными водами, мигрирующими на расстояние более 120 км (от Крымских гор до их субмаринной разгрузки под акваторию Азовского моря). Пробуренные ранее скважины в границах этих потоков имеют самоизлив и фонтанируют более 20 лет. По предварительной оценке, крупные сквозные подземные потоки (около 20 штук) и более мелкие (более 30 штук) ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Черного морей пресные воды в объемах более 1 млн кубометров в сутки, что в несколько раз превышает объемы их добычи из верхних водоносных горизонтов», – сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета.

По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией СевГУ Николая Ковалева, уникальность потоков подземных вод в том, что они формируются в «природных опреснителях» при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды. «Опреснители» находятся на глубинах более 2,5 тыс метров. Образование пресных вод идет непрерывно за счет конденсации пара в пористых карстовых породах, независимо от природных осадков и времени года.

«Учитывая, что в Крыму сеть сквозных тектонических разломов, можно отбирать подземные пресные воды вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении», – пояснил Ковалев.

Основная проблема добычи глубоких подземных вод – высокая стоимость бурения скважин. Однако на территории Крыма есть участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние (на глубины до 300 метров и менее). Обнаружение этих участков дает возможность бурить неглубокие скважины с высоким дебитом.

Результаты работ получены благодаря технологии поиска подземных вод с применением разработанного в СевГУ ядерного магнитно-резонансного геотомографа. Ученые создали аппаратуру, которая возбуждает ядра атомов в естественном магнитном поле Земли. Решить эту задачу помогла разработка ученых Института радиоэлектроники и информационной безопасности СевГУ, позволившая в измерительной аппаратуре применить радиометрические установки, которые принимают полезные сигналы во много раз слабее, чем радиопомехи. Это позволило улучшить характеристики ЯМР-аппаратуры и создать малогабаритные переносные блоки полевой установки. Созданная геофизическая установка по характеристикам превосходит зарубежные аналоги.

ЯМР-геотомограф позволяет также осуществлять поиск полезных ископаемых (нефти, газа, урана, руд металлов, алмазов и других), залегающих на глубинах до 5 000 м. Апробация технологии по поиску месторождений прошла в США, Монголии, Индонезии, Конго, России и Украине. Выполнено более 40 практических поисково-геологических работ в разных странах мира с последующим подтверждением результатов бурением и получены положительные заключения на использование инновационной технологии поиска.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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