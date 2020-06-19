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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки от коронавируса выздоровели только три человека

15:24 пятница, 19 июня 2020

Из медицинских учреждений Крыма с выздоровлением от COVID-19 за сутки было выписано три человека.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории Республики Крым за истекшие сутки заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

— По Министерству здравоохранения Республики Крым за истекшие сутки с учетом 15 новых случаев коронавирусной инфекции в медицинских организациях продолжают лечение 180 человек. Выписано с выздоровлением с начала периода 392 человека, в том числе 3 за последние сутки. Из 180 человек, остающихся на лечении, 9 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 8 из них в реанимации Симферопольской городской клинической больницы №7 и 1 – в реанимации Евпаторийской городской больницы, — сообщил Лясковский.

Также, по словам замминистра, из 9 пациентов 2 на инвазивной ИВЛ, 3 на неинвазивной ИВЛ, 4 на кислородной поддержке. Всего в РК 132 пациента средней степени тяжести, 39 пациентов – в удовлетворительном.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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