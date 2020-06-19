В Крыму пообещали потратить четыре млрд рублей на развитие медицины

В Республике Крым утверждена программа развития и модернизации здравоохранения на 2020 — 2022 годы, на реализацию которой предусмотрено 4 млрд рублей.

Об этом журналистам сообщила первый заместитель министра здравоохранения Республики Крым Ольга Растригина.

— При поддержке Главы Республики Крым Сергея Аксенова утверждена программа развития и модернизации здравоохранения — это 2020 — 2022 годы. Объем средств, который будет направлен — 4 млрд рублей, преимущественно на доступность первичной медицинской помощи, — рассказала Растригина.

Она уточнила, что в рамках программы появится более 100 новых объектов, а еще 50 капитально отремонтируют. Также будет закуплено дорогостоящее медицинское оборудование, необходимое для оказания качественной медицинской помощи.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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