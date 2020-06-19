В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19-22 июня в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщили в МЧС Крыма.

Напомним, что в связи с высокой пожарной опасностью с 10 апреля 2020 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим.

Введение особого противопожарного режима подразумевает под собой дополнительные требования по соблюдению правил пожарной безопасности жителями и гостями Республики Крым.

МЧС Республики Крым ГУ МЧС России по РК напоминают, что на период действия особого противопожарного режима запрещается:

посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;

выжигать сухую растительность.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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