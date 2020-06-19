В Крыму адвоката осудят за мошенничество

В Симферополе завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, которого задержали за мошенничество с получением полумиллионной взятки. Ему грозит до шести лет тюрьмы с крупным штрафом.

Об этом сообщает пресс-служба крымского Следкома.

Оказалось, что в марте член адвокатской палаты РК получил большую взятку через посредника, которую он обещал передать правоохранителям, чтобы те не настаивали на жестком наказании для его клиента. Однако на самом деле «специалист» даже не собирался подкупать следователей.

«Адвокат пояснил, что деньги предназначаются в качестве взятки якобы для последующей передачи сотрудникам правоохранительных органов с целью снижения ответственности за совершенное преступление местным жителем. При этом адвокат не имел реальной возможности повлиять на работу правоохранительных органов и не намеревался этого сделать», - рассказали подробности в СК по республике.

Расследование уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере проводилось в особом порядке. На данный момент оно рассматривается судом.

В конце марта Следком сообщал, что Крыму сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали адвоката адвокатской палаты Республики Крым, подозреваемого в мошенничестве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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