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Условия поездки в «Артек»: четырехкратный медосмотр и тест на COVID-19

18:43 пятница, 19 июня 2020
Ялта
Условия поездки в «Артек»: четырехкратный медосмотр и тест на COVID-19

фото © travelcrimea.com

«Артек» готовится к началу первой офлайн-смены. Обязательным требованием для всех без исключения сотрудников и отдыхающих станет прохождение теста на наличие антител к COVID-19.

Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».

В МДЦ пока не называют точную дату первого заезда - решение будет принято по мере снятия ограничений, пишет издание. Согласно предписаниям Роспотреднадзора, возврат к штатному режиму работы образовательных и оздоровительных учреждений возможен только на третьем этапе снятия ограничений.

В администрации «Артека» подчеркнули, что все прибывающие на отдых дети также будут обязаны предоставить справку о прохождении теста «на коронавирус». Их здоровье будут оценивать медики - в аэропорту или на вокзал, в медпункте симферопольской гостиницы МДЦ, а также непосредственно в лагере и после распределения по отрядам.

Такой четырехэтапный метод контроля позволит исключить проникновение вируса в детский центр. Также численность отдыхающих в этом году будет снижена до половины.По предварительным данным, открытие первой смены запланировано на 1 июля. Однако окончательное решение будет принято по фактической эпидобстановке в регионе главой Республики Крым. 

Международный детский центр «Артек» расположен в одном из самых живописных районов Крыма в поселке Гурзуф. Это самый большой детский центр в мире, его территория достигает 218 га, половину из которых занимают парки. В Центр входят 10 лагерей общей вместительностью до 3000 детей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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