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Коронавирус в Крыму

Свыше трех тысяч человек остается под меднаблюдением в Крыму

15:54 пятница, 19 июня 2020

Под медицинским наблюдением в Крыму находится 3 068 человек.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории Республики Крым за истекшие сутки заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

— Под медицинским наблюдением находится 3 068 человек. За последние сутки взято под наблюдение 340 человек, снято с наблюдения 270 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому 1870 человек, в стационарах 293, поступило 20, выписано 12.

Также на лечении в стационарах находятся 198 пациентов с внебольничной пневмонией. 12 из них в тяжелом состоянии, — сообщил Лясковский.

Также, по словам замминистра, число госпитализированных за сутки с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» составило 20, выписано 10 человек. В обсерваторах Крыма всего 905 человек, изолировано за сутки 144 человека, выбыло 117.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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