Свыше трех тысяч человек остается под меднаблюдением в Крыму

Под медицинским наблюдением в Крыму находится 3 068 человек.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории Республики Крым за истекшие сутки заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

— Под медицинским наблюдением находится 3 068 человек. За последние сутки взято под наблюдение 340 человек, снято с наблюдения 270 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому 1870 человек, в стационарах 293, поступило 20, выписано 12.

Также на лечении в стационарах находятся 198 пациентов с внебольничной пневмонией. 12 из них в тяжелом состоянии, — сообщил Лясковский.

Также, по словам замминистра, число госпитализированных за сутки с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» составило 20, выписано 10 человек. В обсерваторах Крыма всего 905 человек, изолировано за сутки 144 человека, выбыло 117.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов: от коронавируса мы уже не избавимся. Глава Республики Крым Сергей Аксенов оценил риск возникновения второй вспышки коронавируса в регионе после начала курортного сезона и открытия средств размещения для туристов из других регионов РФ.

В Крыму знаменитый парусник превратили в плавучий обсерватор. В центре Севастополя образовался плавучий обсерватор.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. По состоянию на утро 19 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Опять резкий рост: в Крыму увеличилось число зараженных коронавирусом. За 18 июня на территории Республики Крым 15 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.