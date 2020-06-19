Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки от коронавируса выздоровели только три человека ● Аксенов: от коронавируса мы уже не избавимся ● В Крыму знаменитый парусник превратили в плавучий обсерватор ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● Опять резкий рост: в Крыму увеличилось число зараженных коронавирусом
Свыше трех тысяч человек остается под меднаблюдением в Крыму
Под медицинским наблюдением в Крыму находится 3 068 человек.
Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории Республики Крым за истекшие сутки заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
— Под медицинским наблюдением находится 3 068 человек. За последние сутки взято под наблюдение 340 человек, снято с наблюдения 270 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому 1870 человек, в стационарах 293, поступило 20, выписано 12.
Также на лечении в стационарах находятся 198 пациентов с внебольничной пневмонией. 12 из них в тяжелом состоянии, — сообщил Лясковский.
Также, по словам замминистра, число госпитализированных за сутки с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» составило 20, выписано 10 человек. В обсерваторах Крыма всего 905 человек, изолировано за сутки 144 человека, выбыло 117.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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