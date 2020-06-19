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Власть

Суд в Крыму отклонил апелляцию на арест украинского военного

20:38 пятница, 19 июня 2020

Верховный суд Крыма 19 июня отклонил апелляционную жалобу на арест украинского военного Евгения Добринского, задержанного российской ФСБ вблизи админграницы с Херсонской областью.

Украинский военный продолжает находиться в СИЗО Симферополя.

Об этом сообщил адвокат Ислям Велиляев.

«Нашу апелляционную жалобу отклонили. Самого Добринского в суд не доставили, он принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи. На суде я говорил, что для него это суровая мера, потому что преступление малозначительное, фактически нет никаких доказательств, что он может скрыться и уйти от суда и следствия, ничем не подтверждается. Однако суд считает по-другому. Все оставил в силе», – рассказал адвокат

По словам Велиляева, Добринский выглядит неплохо.

«Спросили у него о самочувствии. Он ответил, что все хорошо. Он передал привет Украине, своим родственникам, чтобы не переживали», – добавил адвокат.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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