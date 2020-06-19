Власть
Суд в Крыму отклонил апелляцию на арест украинского военного
Верховный суд Крыма 19 июня отклонил апелляционную жалобу на арест украинского военного Евгения Добринского, задержанного российской ФСБ вблизи админграницы с Херсонской областью.
Украинский военный продолжает находиться в СИЗО Симферополя.
Об этом сообщил адвокат Ислям Велиляев.
«Нашу апелляционную жалобу отклонили. Самого Добринского в суд не доставили, он принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи. На суде я говорил, что для него это суровая мера, потому что преступление малозначительное, фактически нет никаких доказательств, что он может скрыться и уйти от суда и следствия, ничем не подтверждается. Однако суд считает по-другому. Все оставил в силе», – рассказал адвокат
По словам Велиляева, Добринский выглядит неплохо.
«Спросили у него о самочувствии. Он ответил, что все хорошо. Он передал привет Украине, своим родственникам, чтобы не переживали», – добавил адвокат.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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