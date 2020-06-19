Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +23
море +22

Водный кризис

Симферопольское водохранилище начнут подпитывать из Тайганского

19:01 пятница, 19 июня 2020

Это позволит Симферополю получать до 60 тысяч кубометров воды в сутки.

Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в интервью «России 24».

– Мы с федеральным правительством сейчас согласовываем и подготовили уже инвестиционный проект обосновывающий стоимость мероприятия — переброски воды с Тайганского водохранилища, – рассказал Сергей Аксенов. – Ранее эта вода перебрасывалась в Феодосию и Керчь. Сегодня (Феодосия и Керчь, – ред.) запитываются с ряда водозаборов: Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского. А объем воды в 60 тысяч кубометров в сутки дополнительно можно перебросить в Симферополь.

Глава Крыма отметил, что расстояние будущего водовода составит от 60 до 45 километров.

– Время проведения работ для крупной компании может составить всего-лишь 4,5-5 месяцев. С учетом отсутствия у нас 44-ФЗ у нас появится возможность заключить контракт вместе с проектированием практически за один день. Это даст возможность до конца года практически обеспечить Симферополь в полном объеме, даже в условиях засухи, стандартной питьевой водой, – добавил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Керчи обещают улучшить и удешевить услуги теплоснабжения. Модернизация Камыш-Бурунской ТЭЦ повысит качество предоставляемых услуг теплоснабжения в Керчи.

В Судаке заново ищут подрядчика реконструкции системы стоков. Заказчик реконструкции системы подачи канализационных стоков в Судаке расторг договор с подрядчиком работ.

В Крыму уже говорят, что подача днепровской воды «навредит экологии». Промышленные предприятия Украины сбрасывают в Днепр сточные воды, поэтому возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу негативно отразится на экологии полуострова.

Власти Симферополя ищут подрядчика для нанесения пластиковой дорожной разметки. Власти Симферополя приступили к поиску подрядчика, который займется нанесением дорожной разметки пластиком.

Власть
Депутат Госдумы от Крыма предложил для Путина пожизненный срок

Депутат Госдумы от Крыма предложил для Путина пожизненный срок

Заявляя это Андрей Козенко сразу предупредил, что по отношению к президенту он «радикален в своих взглядах».

Водный кризис
В Крыму заявили, что нашли в горах крупные запасы пресной воды

В Крыму заявили, что нашли в горах крупные запасы пресной воды

Ученые из Севастопольского государственного университета и из Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма РАН в течение двух лет исследовали два подземных высокотемпературных очага, расположенных в крымских горах.

Коронавирус в Крыму
В Крыму знаменитый парусник превратили в плавучий обсерватор

В Крыму знаменитый парусник превратили в плавучий обсерватор

В центре Севастополя образовался плавучий обсерватор.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

По состоянию на утро 19 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации