Симферопольское водохранилище начнут подпитывать из Тайганского

Это позволит Симферополю получать до 60 тысяч кубометров воды в сутки.

Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в интервью «России 24».

– Мы с федеральным правительством сейчас согласовываем и подготовили уже инвестиционный проект обосновывающий стоимость мероприятия — переброски воды с Тайганского водохранилища, – рассказал Сергей Аксенов. – Ранее эта вода перебрасывалась в Феодосию и Керчь. Сегодня (Феодосия и Керчь, – ред.) запитываются с ряда водозаборов: Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского. А объем воды в 60 тысяч кубометров в сутки дополнительно можно перебросить в Симферополь.

Глава Крыма отметил, что расстояние будущего водовода составит от 60 до 45 километров.

– Время проведения работ для крупной компании может составить всего-лишь 4,5-5 месяцев. С учетом отсутствия у нас 44-ФЗ у нас появится возможность заключить контракт вместе с проектированием практически за один день. Это даст возможность до конца года практически обеспечить Симферополь в полном объеме, даже в условиях засухи, стандартной питьевой водой, – добавил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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