Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму заявили, что нашли в горах крупные запасы пресной воды ● В Крыму уже говорят, что подача днепровской воды «навредит экологии» ● Воды все равно мало: для пополнения водохранилищ Крыму нужно больше дождей ● Чем грозит Крыму глобальное потепление ● К Симферополю прокладывают еще один водовод
Симферопольское водохранилище начнут подпитывать из Тайганского
Это позволит Симферополю получать до 60 тысяч кубометров воды в сутки.
Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в интервью «России 24».
– Мы с федеральным правительством сейчас согласовываем и подготовили уже инвестиционный проект обосновывающий стоимость мероприятия — переброски воды с Тайганского водохранилища, – рассказал Сергей Аксенов. – Ранее эта вода перебрасывалась в Феодосию и Керчь. Сегодня (Феодосия и Керчь, – ред.) запитываются с ряда водозаборов: Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского. А объем воды в 60 тысяч кубометров в сутки дополнительно можно перебросить в Симферополь.
Глава Крыма отметил, что расстояние будущего водовода составит от 60 до 45 километров.
– Время проведения работ для крупной компании может составить всего-лишь 4,5-5 месяцев. С учетом отсутствия у нас 44-ФЗ у нас появится возможность заключить контракт вместе с проектированием практически за один день. Это даст возможность до конца года практически обеспечить Симферополь в полном объеме, даже в условиях засухи, стандартной питьевой водой, – добавил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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