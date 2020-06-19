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Происшествия

Семейная пара в Крыму выращивала наркотический мак «для красоты»

18:17 пятница, 19 июня 2020
Ленино

В Ленинском районе семейная пары выращивала на своем участке наркотический мак, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники полиции нашли у влюбленных на дачном участке 28 кустов растений мака и 149 уже высушенных кустов. 

«Согласно результатам экспертизы, изъятое в общем количестве 177 кустов является наркосодержащим растением, что в высушенном виде составляет крупный размер», - говорится в сообщении.

По словам супругов, они выращивали мак якобы «просто для красоты».

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «незаконное хранение наркотических средств». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Ранее в Севастополе задержали мужчину, который перевозил на своем автомобиле почти килограмм маковых кустов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму правоохранители занялись поиском посевов мака. В Республике Крым стартовала антинаркотическая межведомственная операция «Мак».

Полицейские накрыли крупную нарколабораторию на западе Крыма. Сотрудники полиции задержали 29-летнюю жительницу Сакского района Крыма по подозрению в производстве наркотиков.

Житель Феодосии отправил приятелю наркотики по почте. Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии окончено и направлено с обвинительным заключением в суд уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина, обвиняемого в сбыте наркотических средств каналами почтовой связи.

Житель Симферополя попался на хранении наркотиков. 50-летний симферополец в частном доме хранил пакет с марихуаной.

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