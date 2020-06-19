Происшествия
Семейная пара в Крыму выращивала наркотический мак «для красоты»
В Ленинском районе семейная пары выращивала на своем участке наркотический мак, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Сотрудники полиции нашли у влюбленных на дачном участке 28 кустов растений мака и 149 уже высушенных кустов.
«Согласно результатам экспертизы, изъятое в общем количестве 177 кустов является наркосодержащим растением, что в высушенном виде составляет крупный размер», - говорится в сообщении.
По словам супругов, они выращивали мак якобы «просто для красоты».
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «незаконное хранение наркотических средств». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Ранее в Севастополе задержали мужчину, который перевозил на своем автомобиле почти килограмм маковых кустов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму правоохранители занялись поиском посевов мака. В Республике Крым стартовала антинаркотическая межведомственная операция «Мак».
Полицейские накрыли крупную нарколабораторию на западе Крыма. Сотрудники полиции задержали 29-летнюю жительницу Сакского района Крыма по подозрению в производстве наркотиков.
Житель Феодосии отправил приятелю наркотики по почте. Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии окончено и направлено с обвинительным заключением в суд уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина, обвиняемого в сбыте наркотических средств каналами почтовой связи.
Житель Симферополя попался на хранении наркотиков. 50-летний симферополец в частном доме хранил пакет с марихуаной.
Депутат Госдумы от Крыма предложил для Путина пожизненный срок
Заявляя это Андрей Козенко сразу предупредил, что по отношению к президенту он «радикален в своих взглядах».
В Крыму заявили, что нашли в горах крупные запасы пресной воды
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В Крыму знаменитый парусник превратили в плавучий обсерватор
В центре Севастополя образовался плавучий обсерватор.
Из Крыма в Украину выезжает людей больше, чем заезжает
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Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
По состоянию на утро 19 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.