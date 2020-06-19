Семейная пара в Крыму выращивала наркотический мак «для красоты»

В Ленинском районе семейная пары выращивала на своем участке наркотический мак, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники полиции нашли у влюбленных на дачном участке 28 кустов растений мака и 149 уже высушенных кустов.

«Согласно результатам экспертизы, изъятое в общем количестве 177 кустов является наркосодержащим растением, что в высушенном виде составляет крупный размер», - говорится в сообщении.

По словам супругов, они выращивали мак якобы «просто для красоты».

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «незаконное хранение наркотических средств». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Ранее в Севастополе задержали мужчину, который перевозил на своем автомобиле почти килограмм маковых кустов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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