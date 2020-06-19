Курортный сезон
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Российские туроператоры сообщают о резком спросе на отдых в Крыму
фото © Крым.реалии
Российские туроператоры утверждают, что сейчас наблюдается повышенный спрос на крымский отдых.
По словам генерального директора фирмы «Алеан» Ильи Уманского, всплеск бронирований достигает порядка 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Туристический портал Крыма».
«Динамика резко возросла с того момента, как Крым заявил об открытии курортного сезона для россиян с 1 июля. Думаю, в середине июля можно ожидать заполнение объектов размещения ближе к 100%. Активность будет нарастать. Да, поначалу ключевыми сдерживающими факторами для отдыхающих являлись непонимание даты открытия сезона и необходимость в справке на коронавирус, которую, к сожалению, не все могут получить – из-за того, что это дорогостоящее исследование, да и не во всех городах проводится. Однако ситуация резко улучшилась после появления четкой информации», – рассказал Уманский.
Такую же динамику подтвердил директор туроператорской компании «Тур Этно» Андрей Пылов. Но окончательные итоги, по его словам, можно будет подвести ориентировочно после 5 июля.
«У нас явный рост за последнюю неделю. Если эта тенденция закрепится, то мы сможем говорить о том, что с июля по сентябрь состоится хороший сезон. Сейчас есть, что называется, резкий старт», – сказал Пылов.
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что с 15-го июня на территории полуострова «полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан». Вместе с этим также отменяется обязательная обсервация для туристов из России.
В Крыму намерены открыть для туристов в этом сезоне более 400 пляжей, которые, как уверяют, будут работать с соблюдением всех противоэпидемических мер в условиях пандемии коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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