Прогноз погоды в Крыму на пятницу 19 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 19 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском, Красноперекопском, Красногвардейском, Черноморском, Кировском, Джанкойском районах), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (местами чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильный ливень), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный ливень), уровень опасности оранжевый, ветер (шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 93 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 79 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северный 8 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 88 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 89 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 26, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 84 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 94 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 94 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 83 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью около 16 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 97 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер С 5 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 88 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 23, в Николаевке - 21, в Севастополе - 21, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 23, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 23, в Сочи - 24, в Турции - 24, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Евпаторию засыпало градом. В Евпатории во время шквального ветра пошел крупный град.

Через час Крым накроет сильная буря. В Симферополе объявлено штормовое предупреждение об опасных погодных условиях, сообщили в МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 18 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 18 июня.

В ближайшие трое суток на Крым обрушатся сильные ливни. В ближайшие дни в Крым придут ливни, грозы, град и шквал, сообщает пресс-служба МЧС РК.