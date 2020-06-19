Опять резкий рост: в Крыму увеличилось число зараженных коронавирусом

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За 18 июня на территории Республики Крым 15 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

12 выявлены активно в ходе проведения противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 3 – при обращении за медицинской помощью. Из общего количества зарегистрированных случаев 8 выявлены в очаге ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница».

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 590 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 91 случай завезен из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 440 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 23 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период – 392 человека.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба. Прошу всех придерживаться рекомендаций, которые выносит штаб. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Оперативного штаба, на сайтах ведомств, министерств, учреждений.

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