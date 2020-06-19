Власть
Одну из центральных улиц Симферополя 22 июня перекроют на несколько часов
Улица Павленко в Симферополе будет перекрыта на несколько часов 22 июня в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте горадминистрации.
«Обеспечить перекрытие движения транспортных средств с 7.00 часов до 13.00 часов 22 июня 2020 года на месте проведения публичного мероприятия на улице Павленко (на участке от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина)», – сказано в документе.
На этот же период времени в понедельник будет запрещена парковка транспортных средств на указанном участке улицы Павленко. На месте также будет дежурить эвакуатор.
День памяти и скорби – памятная дата, которая ежегодно отмечается в России 22 июня. Памятная дата была учреждена указом президента Российской Федерации от 8 июня 1996 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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