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Власть

Минобороны России вырубит в Севастополе более сотни деревьев

В Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта идет строительство жилых домов для Министерства обороны. Планируется возвести 22 дома для военнослужащих.

Для этого застройщик вырубит 116 деревьев.

Однако взамен этому в микрорайоне обещают разбить новый сквер или парк, сообщает пресс-служба правительства. Общая компенсационная стоимость за вырубку деревьев составила порядка 14 миллионов рублей.

«На сегодняшний день под вырубку пойдут только те деревья, которые попадают в пятно застройки, и они не являются краснокнижными. Ни одно лишнее дерево вырублено не будет. В рамках благоустройства, на территории предусмотрены компенсационные высадки, в том числе будут высажены и деревья, занесенные в Красную книгу Российской Федерации – это 62 экземпляра сосны Пицундской и Палласа», – заверил заместитель директора фирмы-застройщика Михаил Мудревский.

По словам начальника Главного управления экологии и природных ресурсов Севастополя Юлии Гавриловой, какие именно деревья будут высажены взамен вырубленных, будут решать вместе с жителями города.

Как сообщалось ранее, после вырубки в Севастополе занесенной в «Красную книгу» РФ крымской сосны, решено было разработать для города особый порядок согласования порубочных билетов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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