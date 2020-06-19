Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

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По состоянию на утро 19 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«Это супруг женщины, у которой ранее подтвердился диагноз», - уточнили в правительстве.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 196 человек. В настоящий момент в стационарах находится 23 человека. Выздоровели 163 человека, трое умерли.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 88 человек, в городской больнице №9 – 82. Под наблюдением по месту жительства – 787 человек.

За 18 июня экспресс-тестирование на COVID-19 на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошло 695 человек.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки 15 новых пациентов с COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму под медицинским наблюдением находится уже три тысячи человек. В медучреждениях Крыма и на дому под наблюдением врачей остаются 2998 человек.

В Севастополе врачи спасли ребенка с почкой и желудком в груди. Врачи севастопольской городской больницы № 5 спасли новорожденного ребенка, проведя ему редкую операцию на следующий день после того, как он появился на свет.

В Крыму изолировали почти полсотни моряков из Испании и Мавритании. За прошедшие сутки в крымские обсерваторы отправили 124 человека, прибывших из-за границы, в том числе моряков из Испании и Мавритании.

В Крыму за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом. За прошедшие сутки 17 июня в Крыму умерли два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.