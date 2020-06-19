Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Опять резкий рост: в Крыму увеличилось число зараженных коронавирусом ● В Севастополе разъяснили правила въезда в город ● В Ялте уже хотят открывать лагеря дневного пребывания школьников ● В Крыму под медицинским наблюдением находится уже три тысячи человек ● В Севастополе открылись музеи, но есть ограничения
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
фото © Новости Крыма
По состоянию на утро 19 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
«Это супруг женщины, у которой ранее подтвердился диагноз», - уточнили в правительстве.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 196 человек. В настоящий момент в стационарах находится 23 человека. Выздоровели 163 человека, трое умерли.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 88 человек, в городской больнице №9 – 82. Под наблюдением по месту жительства – 787 человек.
За 18 июня экспресс-тестирование на COVID-19 на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошло 695 человек.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки 15 новых пациентов с COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму под медицинским наблюдением находится уже три тысячи человек. В медучреждениях Крыма и на дому под наблюдением врачей остаются 2998 человек.
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