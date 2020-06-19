Керчи обещают улучшить и удешевить услуги теплоснабжения

Модернизация Камыш-Бурунской ТЭЦ повысит качество предоставляемых услуг теплоснабжения в Керчи.

Об этом по итогам совещания с руководством АО «Крым ТЭЦ» сообщила первый заместитель председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Светлана Мшанецкая.

В формате рабочего совещания обсуждались вопросы изменения действующей схемы теплоснабжения и повышения качества предоставляемых услуг в Керчи. Так, по результатам мониторинга установлено, что необходима реконструкция большей части системы теплоснабжения для оптимизации процесса производства, передачи, потребления тепловой энергии, горячего водоснабжения.

В свою очередь, представители предприятия проинформировали о планах по модернизации производства тепловой энергии на Камыш-Бурунской ТЭЦ с использованием высокоэффективного оборудования, что также позволит снизить тариф на тепловую энергию для потребителей в зоне обслуживания.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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