Какой сегодня праздник 19 июня

фото © pixabay.com

Сегодня, 19 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Пресвятого Сердца Иисуса

Праздник Святейшего Сердца Иисуса (Feast of the Sacred Heart of Jesus) отмечается в пятницу, на 19-й день после Пятидесятницы и, соответственно, на восьмой день после праздника Тела и Крови Христовых. Темой праздника является любовь Бога, явленная нам в сердце Его, благодарность за нее и дарованное спасение. Именно Иисус является источником искупленной и дающей искупление милосердной и целительной любви, которая помогает нам самим возрастать в любви к Христу, а через него и в любви ко всем ближним.

Всемирный день неспешной прогулки (World Sauntering Day)

Фото pixabay.com

Весьма необычный праздник и весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня. Интернет указывает на две даты его празднования – 15 или 19 июня. Вторая – наиболее распространена.

Итак, Международный день прогулки, или День неспешной прогулки, – праздник, призывающий оценить важность такого, казалось бы, очевидного, но забытого многими способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение, как пешая прогулка.

Илларион Пропольник

Народный праздник «Ларион Пропольник» отмечается 19 июня (по старому стилю - 6 июня). В православном церковном календаре это день памяти преподобного Илариона Нового, Далматского, игумена. Другие названия праздника: «Ларион», «Лавривон», «Полольник». Пропольником день прозвали потому, что именно с него люди массово начинали очищать землю от сорной травы.

Также сегодня, 19 июня, отмечают такие праздники:

- Всемирный день детского футбола

- Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

- День памяти преподобного Виссариона, чудотворца Египетского

- День спиртоглотов

- День наблюдения за облаками

- Всемирный день серповидноклеточной анемии (World Sickle Cell Day)

- День поцелуев (National Kissing Day) в Великобритании

- День мартини (National Martini Day) в США

- День кота Гарфилда (National Garfield the Cat Day) в США

- День посадки деревьев в Парагвае

- День «Больше никогда» в Уругвае

- День труда в Тринидад и Тобаго

- День эмансипации (День свободы) в США

Сегодня именины празднуют: Геласий, Георгий, Паисий, Иларион, Иона, Фотий, Ростислав, Софья, Виссарион, Сусанна (Сосанна), Архелая, Фекла, Юлиана.

Что происходило 19 июня в прошлые годы

240 - греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычисляет длину земного меридиана.

1739 - капитан Мартын Шпанберг на построенных на Камчатке судах достиг Японии, где по приказу императрицы Анны Иоанновны ознакомился с ее политическим строем, обследовал порты и предпринял первые шаги к установлению торговых отношений.

1762 - Российская империя заключила мирный договор с Пруссией.

1787 - находясь в Полтаве, Екатерина II присвоила князю Потемкину титул князя Таврического.

1790 - во Франции отменено потомственное дворянство.

1829 - сэр Роберт Пиль основал лондонскую столичную полицию.

1846 - в Нью-Джерси (США) прошел первый в истории бейсбольный матч.

1862 - рабовладение запрещено на всей территории США.

1910 - В США впервые праздновался День отца, учрежденный миссис Додд в Споукейне, штат Вашингтон.

1920 - Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую Чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности.

1921 - перепись населения в Великобритании.

1956 - свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера.

1996 - при выходе из здания правительства России задержаны шоу-мэн С. Лисовский и помощник Анатолия Чубайса А. Евстафьев с коробкой из-под ксерокса, в которой находились полмиллиона долларов.

1999 - вышла первая версия (1.0 Beta) популярнейшего онлайн-шутера Counter-Strike.

2003 - в Нью-Йорке (США) в универмаге «Мейсис» прошел первый в мире флешмоб под названием «Любовный ковер для загородной коммуны».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 июня. Какие праздники будут завтра?

