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Власть

Кадастровые инженеры в Крыму стали чаще попадаться на нарушениях

13:40 пятница, 19 июня 2020

С начала 2020 года специалистами Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым выявлено 30 грубых нарушений, допущенных кадастровыми инженерами в своей работе.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомрегистра РК.

На основании соглашения между Федеральной службой государственной регистрации, кадастру и картографии и Советом министров РК комитет осуществляет надзор за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (СРО). С января по июнь 2020 года в адрес СРО направлено 30 жалоб на состоящих в них кадинженеров.

Причем, в 22 случаях материалы дел также направлены в органы прокуратуры. Основные нарушения связаны, в первую очередь, с внесением в изготовленную документацию об объектах недвижимости заведомо ложных сведений. К примеру, когда в техническом плане незавершенное строительством здание обозначено как полноценный жилой дом.

— Мы наблюдаем довольно тревожную тенденцию. Если за весь 2019 год в прокуратуру для привлечения лиц к ответственности было направлено 15 дел, то уже в 1-м полугодии этого года серьезных нарушений выявлено больше. В связи с чем не лишним будет вновь напомнить представителям профессионального сообщества о том, что за внесение заведомо ложных сведений можно не только заплатить немалый административный штраф и быть исключенным из СРО, но и получить уголовное дело, — разъяснил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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