Общество
Гроза и сильные ливни ожидаются в Симферополе во второй половине дня
Сильные ливни, гроза и град ожидаются сегодня в Симферополе.
Об этом говорится в предупреждении об опасных гидрометеорологических явлениях от Крымского гидрометцентра, которое распространила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.
«Во вторую половину дня 19 июня в Симферополе ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с», – говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.
Сильные дожди в разных районах Крыма прогнозируются до конца недели. По данным синоптиков сегодня в Крыму до 31 градуса тепла.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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