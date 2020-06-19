Эксперт: в бухтах Севастополя лучше в воду не лезть

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Завотделом биохимии моря Наталья Орехова рассказала, где не рекомендуется организовывать пляжный отдых, а где это будет безопасно.

Отдыхающие в Севастополе вольны сами решать, как им поступить при выборе мест отдыха и купания. Такое мнение высказала Наталья Орехова, заведующая отделом биогеохимии моря МГИ, кандидат географических наук.

Гостья студии уточнила, что свое мнение основывает на исследованиях, проведенных институтом, при этом мнение – это не нормативное предписание.

Для купания Наталья Орехова рекомендует места, где поблизости нет интенсивного судоходства, из-за которого на поверхность всплывают остатки нефтепродуктов; где нет предприятий, осуществляющих аварийные сбросы в море, и так далее. Словом, не в черте города.

«Исследования севастопольских бухт — Круглая, Казачья, Балаклавская — показали, что они находятся в крайне негативном состоянии. Можно сказать, что с точки зрения здравого смысла не рекомендуется организовывать тут свой пляжный отдых. Лучше выбирать места малообитаемые. Многое зависит, конечно, от количества людей. Но если это открытый водоем, то ничего страшного не произойдет», – рассказала ученый.

Наталья Орехова также напомнила отдыхающим, что чем выше температура, тем хуже качество воды, «так как она у нас соленая и в ней выживает большое количество разных бактерий». Однако это не значит, что есть строгие противопоказания «не купаться», если температура в море, например, выше 24-25 °C, говорит эксперт. Просто нужно помнить об этом и быть осторожнее.

В тексте использованы материалы: Форпост

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