Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +23
море +22

Власть

Депутат Госдумы от Крыма предложил для Путина пожизненный срок

17:28 пятница, 19 июня 2020
Депутат Госдумы от Крыма предложил для Путина пожизненный срок

фото © twitter.com/the1ru

Заявляя это Андрей Козенко сразу предупредил, что по отношению к президенту он «радикален в своих взглядах».

Выступая в телевизионной программе, посвященной предстоящему голосованию за поправки в Конституцию, депутат сказал: «Я более радикален в своих взглядах по отношению к нашему президенту, потому что нам есть с чем сравнивать. Что все, кто говорит, что президент наш Владимир Владимирович Путин какой-то не такой, они не видели всех других, с которыми мы жили, находясь в составе Украины. Если бы была свобода творчества у нас, я предложил бы президенту Владимиру Владимировичу Путину пожизненный срок и никаких выборов».

По мнению Козенко эту его идею «поддержало бы большинство крымчан и подавляющее большинство жителей России». При этом почему депутат разделил крымчан и россиян он не уточнил.

Козенко заверил телезрителей, что «У нас сегодня Россия страна номер один в мире. Мы номер один в военно-политической сфере. Благодаря кому? Благодаря нашему президенту».

Заканчивая монолог, депутат сделал вывод: «Если бы не было нашего национального лидера, страна была бы совершенно другая».

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольский юрист просит исключить его из избирательного списка на российском референдуме. В Севастополе юрист Владимир Новиков обратился в избирком города с требованием исключить его из списка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию России.

Совет ЕС продлил на год санкции против России из-за Крыма. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщает, что 18 июня Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России из-за Крыма.

Роскомндазор разблокировал мессенджер Telegram. Роскомнадзор разрешил работу мессенджера Telegram по согласованию с Генпрокуратурой.

В Крыму хотят наказать комитет молодежной политики за использование иностранных слов. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить Госкомитет молодежной политики РК и вышестоящие инстанции за чрезмерное использование иностранных слов в официальных документах.

Власть
Депутат Госдумы от Крыма предложил для Путина пожизненный срок

Депутат Госдумы от Крыма предложил для Путина пожизненный срок

Заявляя это Андрей Козенко сразу предупредил, что по отношению к президенту он «радикален в своих взглядах».

Водный кризис
В Крыму заявили, что нашли в горах крупные запасы пресной воды

В Крыму заявили, что нашли в горах крупные запасы пресной воды

Ученые из Севастопольского государственного университета и из Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма РАН в течение двух лет исследовали два подземных высокотемпературных очага, расположенных в крымских горах.

Коронавирус в Крыму
В Крыму знаменитый парусник превратили в плавучий обсерватор

В Крыму знаменитый парусник превратили в плавучий обсерватор

В центре Севастополя образовался плавучий обсерватор.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

По состоянию на утро 19 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации