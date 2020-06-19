Чиновников Севастополя признали одними из самых «чистых на руку»

фото © Новости Крыма

Севастополь вошел в десятку регионов с самым низким уровнем коррупции в России.

Об этом в своем докладе сообщил глава Генпрокуратуры России Игорь Краснов, пишут РИА Новости.

Вместе с городом-героем в списке самых честных российских субъектов оказались Ингушетия, Хакасия, Алтай, Вологодская, Московская, Пензенская и Мурманская области, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. Уровень коррупции составил в них от 6,41 до 9,94 правонарушения на 100 тысяч населения.

В противоположную десятку самых коррумпированных регионов, по данным Генпрокуратуры, вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Магадан, Архангельская, Брянская, Саратовская, Тюменская, Оренбургская и Новгородская области. В них коэффициент коррупционных преступлений колеблется от 26,31 до 29,68 правонарушения на 100 тысяч населения.

Самой соблазнительной сферой для коррупции ожидаемо оказалась сфера освоения бюджета, в частности, хищение средств, выделяемых в рамках целевых программ. Кроме того ведомство выделило в топ коррумпированных направлений организацию торгов, управления имуществом, ЖКХ, правоохранительную и контрольно-ревизионную деятельность. При этом, по словам Краснова, по сравнению с прошлым годом вдвое выросли «откаты» в области закупок и на 11% выросли взятки.

Республика Крым не попала ни в одну из крайностей сформированного списка, оставшись где-то посередине. Тем не менее, ранее Минэкономразвития РФ заявил, что программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» стала одной из самых неэффективных по освоению средств за 2019 год.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Совет ЕС продлил на год санкции против России из-за Крыма. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщает, что 18 июня Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России из-за Крыма.

Роскомндазор разблокировал мессенджер Telegram. Роскомнадзор разрешил работу мессенджера Telegram по согласованию с Генпрокуратурой.

В Крыму хотят наказать комитет молодежной политики за использование иностранных слов. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить Госкомитет молодежной политики РК и вышестоящие инстанции за чрезмерное использование иностранных слов в официальных документах.

Верховная Рада не разрешила приватизацию Северо-Крымского канала. Верховная Рада Украины отклонила законопроект №2831-1 «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», который, в частности, предлагал разрешить приватизацию управления Северо-Крымского канала и управления Главного Каховского магистрального канала.