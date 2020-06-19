Аксенов: от коронавируса мы уже не избавимся

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов оценил риск возникновения второй вспышки коронавируса в регионе после начала курортного сезона и открытия средств размещения для туристов из других регионов РФ.

«Сейчас только ленивый не говорит о второй волне. Все рассказывают, что она будет. Я говорю о том, что коронавирус будет с нами всегда. Никогда мы от него уже не избавимся. Он уже есть, тут ничего не сделаешь. После того, как будет изобретена вакцина, это будет как обыкновенное заболевание, простуда. Просто надо научиться жить и работать по новым правилам, двигаться вперед», – сказал Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава РК отметил, что благодаря дисциплине крымчан и принятым федеральными и региональными властями мерам профилактики в Крыму наблюдается относительно небольшое число заболевших COVID-19 по сравнению с другими субъектами.

В то же время Аксенов призвал жителей и гостей полуострова продолжать соблюдать меры профилактики.

«Нужно соблюдать меры предосторожности: социальная дистанция, маски в общественных местах. Я принципиальное решение принял – мы никого не штрафуем за отсутствие масок в общественных местах, хотя рекомендуем их носить. Штрафами делу не поможешь. Надо убеждать граждан, что здоровье – в том числе их зона ответственности», – заключил Аксенов.

Как сообщалось, с 15 июня в Крыму полностью отменены режим самоизоляции и обязательное помещение в обсерватор российских граждан, прибывающих из других субъектов РФ. Отелям и гостиницам разрешено внутреннее бронирование с 15 июня. С 1 июля средства размещения открываются для приема туристов из России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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