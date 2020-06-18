Ялту назвали лучшим городом для селфи

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Крымская Ялта заняла первое место в рейтинге городов для селфи-туризма, потеснив Сочи и Калининград.

В последниее время селфи-туризм набирает обороты, особенно среди молодежи. Он предполагает путешествия с целью сделать снимок себя в различных точках мира, причем сами места могут виднеться где-то издалека, выглядывать из-за плеча или вообще быть не совсем видны. Несмотря на то, что большинство интернет-пользователей смеются над этой новой культурой, селфи остаются популярными, как среди девушек, так и среди парней, даже старшее поколение часто перенимает это увлечение.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню селфи, 21 июня, опросил пользователей социальных сетей и выяснил, какой город, по их мнению, самый идеальный для селфи-туризма.

Большинство пользователей соцсетей (37,8%) назвали город Ялта самым лучшим для селфи-туризма. На втором месте — Сочи. Фотографироваться на фоне сочинских достопримечательностей предпочитает 29,13% путешественников. «Бронзу» получил Калининград — 14,96%.

По данным опроса Tvil.ru, россияне также часто делают селфи в Перми, Екатеринбурге и Великом Новгороде (по 4,72%), в Йошкар-Оле (1,57%), а также в Томске, Астрахани и Красноярске (по 0,79%). Также в комментариях к опросу пользователи соцсетей добавили, что идеально делать селфи в Нижнем Новгороде и Ярославле.Десять самых лучших городов для селфи-туризма:

Ялта, 37,8%Сочи, 29,13%

Калининград, 14,96%

4-5-6. Пермь, Екатеринбург и Великий Новгород, 4,72%

Йошкар-Ола, 1,57%

8-9-10. Томск, Астрахань и Красноярск, 0,79%

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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