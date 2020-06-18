Водный кризис
Развитие сюжета: Чем грозит Крыму глобальное потепление ● К Симферополю прокладывают еще один водовод ● Верховная Рада не разрешила приватизацию Северо-Крымского канала ● В Крыму заявили, что придумали еще один способ как напоить водой засыхающий полуостров ● В Киеве заявили о возможной подаче воды в Крым по решению суда
Воды все равно мало: для пополнения водохранилищ Крыму нужно больше дождей
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Дожди, прошедшие за последние двое суток в разных районах Крыма, синоптики назвали умеренными и сильными.
Однако этого недостаточно для того, чтобы решить наболевшую для Крыма проблему нехватки воды, пояснила начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
По ее словам, за прошедшие сутки очень сильный дождь прошел в Симферополе: в городе выпало 33 миллиметра осадков. «Впечатляющий» уровень осадков достался нескольким населенным пунктам в Джанкойском районе: селам Мартыновка, Новокрымское, Лобаново и Луганское.
«Произошло подтопление 21 домовладения, придомовые территории подтоплены, в результате сильного ветра оборваны линии электропередач, поломаны ветви деревьев, деревья повалены. Позавчера была такая же ситуация в Раздольненском районе», - сообщила Любецкая.
Тем не менее, для того, чтобы переломить ситуацию с недостачей воды и хоть немного наполнить опустевшие водохранилища, сильных дождей мало – нужны очень сильные. В то же время снижения количества осадков, по словам метеоролога, пока не ожидается.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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