Власти Ялты еще раз взялись за проблему нехватки школ и детсадов

Власти Ялты рассчитывают построить дошкольное учреждение для детей 10 и 11 микрорайонов города на свободной муниципальной территории площадью 0,955 га, не дожидаясь судебных вердиктов по соседним земельным участкам.

Об этом в ходе встречи с местными жителями заявила заместитель главы администрации Ирина Романец.

«Конечно, было бы идеально создать единый образовательный центр из школы и детского сада на территории участка с частным недостроем, по которому идут судебные разбирательства. Но, учитывая острую нехватку дошкольных учреждений в этом районе, ждать решений по имущественным спорам, которые сейчас ведутся и могут длиться годами, невозможно», – пояснила она принятое по согласованию с главой администрации города Иваном Имгрунтом решение о строительстве.

При этом Романец заверила, что в перспективе, если соседний участок с недостроем по решению суда вернется в государственную или муниципальную собственность, то там можно будет возвести еще одно учреждение образования. «А в настоящее время под строительство школы рассматривается земельный участок на улице Санаторный въезд», – уточнила заместитель главы администрации Ялты.

Начальник городского управления образования Ренард Кутковский напомнил, что на улице Тимирязева несколько лет назад действительно планировалось возвести школу, и в 2016 году объект был включен в федеральную целевую программу, выделены деньги на проектно-сметную документацию, а уже в 2017-м предполагалось начать строительство. «Однако при этом не был учтен рельеф местности, требовавший возведения подпорной стены, и в итоге проект застопорился, а затем начались судебные разбирательства», – рассказал он.

Начальник управления образования также обратил внимание, что в 10 и 11 микрорайонах проживают свыше 2 тысяч детей, из которых около 600 – в возрасте до 7 лет. «Чтобы полностью ликвидировать здесь очередь в дошкольные учреждения, необходимо провести капитальный ремонт детсада «Катюша», восстановить детский сад «Ивушка» и построить еще один. А кроме того, эти микрорайоны нуждаются в новой школе как минимум на 800 мест», – подчеркнул Кутковский.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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