Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.8
воздух +27
море +22

Власть

Власти Симферополя ищут подрядчика для нанесения пластиковой дорожной разметки

Власти Симферополя приступили к поиску подрядчика, который займется нанесением дорожной разметки пластиком.

Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Виталий Стешенко.

«В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет наряду с краской наносить пластиковую разметку. Она отличается повышенной эластичностью, сопротивлением к теплу и морозоустойчивостью. Таким образом, она прослужит намного дольше, чем обычная краска, срок ее службы может достигать четырех лет», – цитирует Стешенко пресс-служба горадминистрации.

В то же время власти решили полностью не отказываться от использования краски для нанесения разметки. «Пластик будет применяться на самых сложных участках с большой транспортной проходимостью, там, где интенсивность движения меньше, мы будем делать разметку краской», – добавил Стешенко.

Ранее глава администрации Симферополя Елена Проценко заявила, что считает целесообразным заменить на пластик дорожную разметку, нанесенную краской.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Воды все равно мало: для пополнения водохранилищ Крыму нужно больше дождей. Дожди, прошедшие за последние двое суток в разных районах Крыма, синоптики назвали умеренными и сильными.

Коктебель утопает в розах и мусоре. Набережная Коктебеля напоминает эпоху декаданса. В ожидании предстоящей реконструкции, здесь перестали убирать мусор и поддерживать порядок. Зачем, если все скоро снесут?

К Симферополю прокладывают еще один водовод. В Крыму завершается прокладка нового водовода, который будет подавать артезианскую воду из Ивановского водозабора в Межгорное водохранилище для снабжения Симферополя.

Луна-парк без документов появился на одной из центральных улиц Евпатории. Группа передвижных аттракционов неизвестного происхождения появилась в центре Евпатории – на улице Дувановской.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом

В Крыму за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки 17 июня в Крыму умерли два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе вся семья заразилась коронавирусом: сводка за сутки

В Севастополе вся семья заразилась коронавирусом: сводка за сутки

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба города.

Странности
В Крыму хотят наказать комитет молодежной политики за использование иностранных слов

В Крыму хотят наказать комитет молодежной политики за использование иностранных слов

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить Госкомитет молодежной политики РК и вышестоящие инстанции за чрезмерное использование иностранных слов в официальных документах.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации