Власть
Власти Симферополя ищут подрядчика для нанесения пластиковой дорожной разметки
Власти Симферополя приступили к поиску подрядчика, который займется нанесением дорожной разметки пластиком.
Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Виталий Стешенко.
«В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет наряду с краской наносить пластиковую разметку. Она отличается повышенной эластичностью, сопротивлением к теплу и морозоустойчивостью. Таким образом, она прослужит намного дольше, чем обычная краска, срок ее службы может достигать четырех лет», – цитирует Стешенко пресс-служба горадминистрации.
В то же время власти решили полностью не отказываться от использования краски для нанесения разметки. «Пластик будет применяться на самых сложных участках с большой транспортной проходимостью, там, где интенсивность движения меньше, мы будем делать разметку краской», – добавил Стешенко.
Ранее глава администрации Симферополя Елена Проценко заявила, что считает целесообразным заменить на пластик дорожную разметку, нанесенную краской.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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