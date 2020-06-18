Власти Симферополя ищут подрядчика для нанесения пластиковой дорожной разметки

Власти Симферополя приступили к поиску подрядчика, который займется нанесением дорожной разметки пластиком.

Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Виталий Стешенко.

«В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет наряду с краской наносить пластиковую разметку. Она отличается повышенной эластичностью, сопротивлением к теплу и морозоустойчивостью. Таким образом, она прослужит намного дольше, чем обычная краска, срок ее службы может достигать четырех лет», – цитирует Стешенко пресс-служба горадминистрации.

В то же время власти решили полностью не отказываться от использования краски для нанесения разметки. «Пластик будет применяться на самых сложных участках с большой транспортной проходимостью, там, где интенсивность движения меньше, мы будем делать разметку краской», – добавил Стешенко.

Ранее глава администрации Симферополя Елена Проценко заявила, что считает целесообразным заменить на пластик дорожную разметку, нанесенную краской.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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