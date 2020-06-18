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В Ялте уже хотят открывать лагеря дневного пребывания школьников

16:41 четверг, 18 июня 2020
Ялта

Школьники Ялты смогут посещать лагеря дневного пребывания и тематические площадки на базе муниципальных учреждений образования.

Как пояснил начальник управления образования администрации города Ренард Кутковский, откроются они в июле-августе в случае благоприятной эпидемиологической ситуации.

«Всего планируется открыть 20 площадок для детей от 7 до 14 лет, одна смена традиционно будет длиться 21 день. В общей сложности родителями уже подано 830 заявлений на посещение таких лагерей и площадок», – уточнил он.

По словам Кутковского, пребывание детей в пришкольных лагерях бесплатное, а оплатить придется только питание – завтрак и обед. «Причем для детей льготных категорий – из многодетных и малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья, а также для отличников учебы, победителей олимпиад и конкурсов и посещение, и питание будут бесплатными», – заверил он.

При этом руководитель сферы образования Ялты обратил внимание на то, что во всех лагерях ежедневно будут организованы разнообразные спортивные, интеллектуальные, творческие соревнования, тематические кружки, а педагоги организуют для детей конкурсы и викторины, мастер-классы, эстафеты, экологические акции и многое другое.

«В пришкольных лагерях будут созданы все условия для интересного и полезного отдыха школьников, учитывая их возрастные особенности и интересы», – пообещал Кутковский.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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