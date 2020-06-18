В Ялте молодые парни исписали бранной лексикой историческое здание ради хайпа

Сотрудниками полиции г. Ялта в мае текущего года был зафиксирован факт нанесения оскорбительных надписей на одно из зданий, являющихся объектом культурного наследия федерального значения и входящего в «Комплекс сооружений дворца Князя Голицына А.Н.».

Об этом сообщила пресс-службы МВД по РК.

В ходе следственных мероприятий полицейскими были установлены и задержаны подозреваемые в совершении противоправных деяний. Ими оказались двое ранее не судимых 18-летних жителей Ялты и их 22-летний приезжий приятель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Молодые люди дали признательные показания и написали явки с повинной.

Установлено, что злоумышленники, нанесли на фасад и окна здания с помощью аэрозольного баллончика с краской нецензурные надписи. Со слов задержанных, таким образом они хотели привлечь внимание и проявить себя. При этом молодые люди полностью осознавали предусмотренные законом последствия своих деяний.

Отделом дознания отдела полиции №1 «Алупкинский» УМВД России по г.Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.243 Уголовного кодекса РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей).

Согласно санкции статьи, злоумышленникам может грозить максимальное наказание — до трех лет лишения свободы. Подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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