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Коронавирус в Крыму

В Севастополе вся семья заразилась коронавирусом: сводка за сутки

11:03 четверг, 18 июня 2020
В Севастополе вся семья заразилась коронавирусом: сводка за сутки

фото © iz.ru

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба города.

«Три случая – это семейный очаг: ранее в инфекционную больницу были госпитализирована женщина с дочкой, теперь положительный тест подтвердился у ее супруга, сына и соседки. Еще один случай - человек был в контактной группе с ранее заболевшим», - уточнили в пресс-службе.

Также за сутки были выписаны после выздоровления еще два человека.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 195 человек. В настоящий момент в стационарах находится 22 человека. Выздоровел 163 человек, 3 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 89 человек, в городской больнице № 9 – 86. Под наблюдением по месту жительства – 717 человек.Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки не было выявлено новых случаев коронавируса, но два пациента с диагнозом COVID-19 скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2905 человек. В медицинских учреждениях Крыма и на дому под наблюдением врачей остается 2905 человек.

Четыре отделения евпаторийской больницы закрыли на обсервацию. За прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в Евпатории, Судаке, Симферополе и Сакском районе.

В Севастополе четыре новых случая заражения. По состоянию на утро 17 июня в Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом. Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму накануне.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом

В Крыму за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки 17 июня в Крыму умерли два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе вся семья заразилась коронавирусом: сводка за сутки

В Севастополе вся семья заразилась коронавирусом: сводка за сутки

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба города.

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