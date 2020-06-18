Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму определились с форматом школьных выпускных ● Аксенов рассказал, что в Крыму нет новых случаев заражения коронавирусом ● В Крыму упразднили штрафы за нарушение масочного режима ● Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2905 человек ● Четыре отделения евпаторийской больницы закрыли на обсервацию
В Севастополе вся семья заразилась коронавирусом: сводка за сутки
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За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба города.
«Три случая – это семейный очаг: ранее в инфекционную больницу были госпитализирована женщина с дочкой, теперь положительный тест подтвердился у ее супруга, сына и соседки. Еще один случай - человек был в контактной группе с ранее заболевшим», - уточнили в пресс-службе.
Также за сутки были выписаны после выздоровления еще два человека.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 195 человек. В настоящий момент в стационарах находится 22 человека. Выздоровел 163 человек, 3 человека умерло.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 89 человек, в городской больнице № 9 – 86. Под наблюдением по месту жительства – 717 человек.Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки не было выявлено новых случаев коронавируса, но два пациента с диагнозом COVID-19 скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2905 человек. В медицинских учреждениях Крыма и на дому под наблюдением врачей остается 2905 человек.
Четыре отделения евпаторийской больницы закрыли на обсервацию. За прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в Евпатории, Судаке, Симферополе и Сакском районе.
В Севастополе четыре новых случая заражения. По состоянию на утро 17 июня в Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.
В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом. Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму накануне.
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За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба города.
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