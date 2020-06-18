Общество
В Севастополе врачи спасли ребенка с почкой и желудком в груди
фото © Новости Крыма
Врачи севастопольской городской больницы № 5 спасли новорожденного ребенка, проведя ему редкую операцию на следующий день после того, как он появился на свет.
Малыш родился со сложным диагнозом — диафрагмальной грыжей и дыхательной недостаточностью. При этом заболевании в диафрагме образуется отверстие, и органы брюшной полости перемещаются в грудную клетку.
«Мы прооперировали ребенка на следующий день после рождения. В грудной полости у него были правая почка, левая доля печени, практически весь кишечник, часть желудка. Это все сжимало правое легкое, и давило на левое. Мы провели торакоскопию: через проколы грудной клетки погрузили содержимое грудной полости вниз и устранили дефект в диафрагме», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением городской больницы № 5 Василий Игнатьев.
Сейчас маленький пациент идет на поправку, он уже переведен из реанимации в неонатологию. Легкое расправилось и выполняет свою функцию. Без операции с таким диагнозом долго прожить ребенок не смог бы.
По данным врачей, за последние 10 лет операции пациентам с этой патологией проводились в Севастополе только шесть раз. Смертность детей с таким диагнозом в мире составляет от 35 до 70%. Далеко не во всех регионах России проводят операции такого уровня. На территории Крыма их делают только специалисты севастопольской 5-й городской больницы, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
Как сообщалось ранее, с 22 июня в Севастополе возвращаются плановые приемы в поликлиниках, операции в больницах и возобновляется обычная работа медицинской системы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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