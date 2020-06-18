Коронавирус в Крыму
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В Севастополе разъяснили правила въезда в город
фото © Форпост
С 15 июня в Севастополе возобновили прием гостей гостиницы и другие места размещения, кроме хостелов. Условия, при которых возможна работа, объяснили в городском правительстве.
Для начала работы необходимо:
- Подать уведомления об осуществлении деятельности по форме (приложение к указу от 17.03.2020 №14-УГ (в ред. от 30.04.2020 №36-УГ);
- Соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) для организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения).
Подать уведомление можно на сайте правительства в разделе «Электронные пропуска на период повышенной готовности», где выбрать в разделе функцию «Получить пропуск и подать уведомление юридического лица». В разделе необходимо заполнить предлагаемую форму и прикрепить указанные документы, там же можно скачать бланк уведомления об осуществлении деятельности.
Напомним, для въезда в Севастополь крымчанам, как и севастопольцам, достаточно предъявить (при необходимости) паспорт с пропиской на полуострове.
Россиянам из других субъектов необходимо:
- Получить QR-код. Для получения нужны: документы, подтверждающие бронь в гостинице. Справку не более чем 5-дневной давности об отсутствии COVID-19. оформить QR-код можно на сайте covid.sev.gov.ru в разделе «Получить пропуск на въезд/выезд из города», заполнив предлагаемую форму.
- Иметь с собой оригинал справки не более чем 5-дневной давности об отсутствии COVID-19.
- Пройти экспресс-тест на въезде в Севастополь и заполнить анкету.
После прохождения тестирования гражданам, находившимся на территории других субъектов Российской Федерации, необходимо обеспечить изоляцию по месту проживания (пребывания), а при отсутствии такой возможности — в условиях обсерватора до получения результатов исследования на COVID-19.
В тексте использованы материалы: Форпост
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