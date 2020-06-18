В Севастополе открылись музеи, но есть ограничения

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В Севастополе с 18 июня открылся музей-заповедник под открытым небом «Херсонес Таврический».

Но пройти туда можно только с соблюдением ряда ограничений.

«С 18 июня территория музея-заповедника будет открыта в режиме ограниченного посещения с обязательным соблюдением социальной дистанции в 1,5-2 метра. При этом из соображений безопасности экспозиционные и выставочные залы остаются закрыты на неопределенный срок», — сообщает пресс-служба музея.

До конца 2020 года в «Херсонесе Таврическом» действует акция «Музей для врачей», медицинские работники могут бесплатно проходить на территорию, посещать экспозиции и временные выставки музея, а также присоединяться к обзорной экскурсии музея или заказать ее для организованной группы медиков до 10 человек.

Также с 16 июня свою работу возобновил Севастопольский военно-исторический музей-заповедник. Но в его филиалах также требуется соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

«Ждем вас в исторических парках мемориальных комплексов «Малахов курган», «Сапун-гора». Оборонительная башня Корниловского бастиона, музей-панорама, Дом-музей севастопольского подполья, культурно-выставочный центр снова доступны наряду с открытыми музейными экспозициями мемориальных комплексов. Посетить объекты музея-заповедника можно по предварительной заявке», — сообщает пресс-служба музея.

Как сообщалось ранее, в Севастополе значительно ослабили ограничения, которые действовали в городе из-за пандемии коронавируса. С 15 июня официально разрешено работать детским садам, кинотеатрам, библиотекам, музеям, заповедникам и выставочным залам с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. С 24 июня в обычном формате откроются рестораны и кафе, а с 1 июля – театры и концертные организации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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