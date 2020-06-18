В масках и с ковриком: мусульманам Крыма разрешили вернуться в мечети

Крымский муфтият снял ограничения на проведение массовых религиозных мероприятий в мечетях полуострова.

Соответствующий приказ уже вступил в силу, сообщается на официальном сайте Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя.

«Возобновлены, в частности, пятничные и коллективные молитвы, обряды дуа (молитва – ред.), а также имянаречения и никях (обряд бракосочетания – ред.) в мечетях, просветительские и образовательные мероприятия, - перечислили в ДУМ Крыма. – Однако при проведении коллективных обрядов необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические правила».

Для проведения любого из разрешенных обрядов мечеть необходимо посещать исключительно в медицинской маске и со своим молельным ковриком. Молящиеся также должны соблюдать внутри мечети дистанцию в полтора метра и по возможности воздержаться от рукопожатий, объятий и другого физического контакта, напомнили в муфтияте.

Кроме того, мусульман Крыма попросили максимально сократить время любых молитв и обрядов, а людям с любыми хроническими заболеваниями или с признаками ОРВИ все-таки воздержаться от посещения мечетей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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