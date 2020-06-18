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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом

11:21 четверг, 18 июня 2020
В Крыму за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом

фото © pixabay.com

За прошедшие сутки 17 июня в Крыму умерли два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

 Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

«За прошедшие сутки два летальных случая. Один – в Симферопольской городской больнице №7, другой – в Евпаторийской городской больнице», – рассказал он.

Лясковский уточнил, что данные пациенты с подтвержденным COVID-19 находились в медучреждениях на лечении по своим основным заболеваниям.

«Пациент, который умер в горбольнице №7, находился с черепно-мозговой травмой в горбольнице №6, был прооперирован, обследован. У него был выявлен COVID, и его перевели в горбольницу №7. Там было повтрное оперативное вмешательство, но состояние было очень тяжелым, и он скончался», – сказал замминистра.

В Евпатории умерла 91-летняя пациентка. Она находилась в больнице с тяжелым переломом и скончалась от сопутствующих заболеваний, добавил Лясковский.

Всего c начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них – завозные из-за границы, 90 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 426 случаев зарегистрировано при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 23 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За весь период в Крыму выздоровели 389 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов рассказал, что в Крыму нет новых случаев заражения коронавирусом. За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2905 человек. В медицинских учреждениях Крыма и на дому под наблюдением врачей остается 2905 человек.

Четыре отделения евпаторийской больницы закрыли на обсервацию. За прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в Евпатории, Судаке, Симферополе и Сакском районе.

В Севастополе четыре новых случая заражения. По состоянию на утро 17 июня в Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

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