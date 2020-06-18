Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2905 человек ● Четыре отделения евпаторийской больницы закрыли на обсервацию ● В Севастополе четыре новых случая заражения ● В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом ● На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом
В Крыму упразднили штрафы за нарушение масочного режима
В Республике Крым действует обязательный масочный режим в общественных местах.
Если раньше за нарушение данного режима составлялись админпротоколы, то сегодня от меры наказания власти региона отказались.
Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 1».
«Важно помнить, что маску нужно носить в месте большого скопления людей – в помещении, общественном транспорте и так далее. На улице и при занятии спортом на свежем воздухе – не обязательно. Штрафов за отсутствие маски нет. Я считаю, что принудительными мерами мы ничего не добьемся. Главное убедить, что меры безопасности нужны гражданам и их семьям», — пояснил Аксенов.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму задержали экс-замначальника департамента горхоза Евпатории. Ранее осужденный бывший замначальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
ФСБ задержала в Крыму участника банды Басаева и Хаттаба. Сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Следственным комитетом задержали двоих членов бандформирований полевых командиров Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
В Крыму осудили семерых членов «ОПГ» за «миграционный бизнес». В Крыму осудили четверых россиян и троих граждан Узбекистана, Киргизии и Украины за «подделку миграционных документов для иностранцев за денежное вознаграждение».
Крымчанка четыре года ездила с поддельными водительскими правами. Сотрудники ГИБДД в столице Крыма обнаружили поддельное водительское удостоверение у остановленной ими для проверки женщины за рулем.
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За прошедшие сутки 17 июня в Крыму умерли два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба города.
В Крыму хотят наказать комитет молодежной политики за использование иностранных слов
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить Госкомитет молодежной политики РК и вышестоящие инстанции за чрезмерное использование иностранных слов в официальных документах.
Можно практически все: Крым входит в сезон на фоне роста заражений коронавирусом
В Крыму на фоне роста выявляемости коронавируса отменен режим самоизоляции.
15 июня
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой