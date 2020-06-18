В Крыму упразднили штрафы за нарушение масочного режима

В Республике Крым действует обязательный масочный режим в общественных местах.

Если раньше за нарушение данного режима составлялись админпротоколы, то сегодня от меры наказания власти региона отказались.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 1».

«Важно помнить, что маску нужно носить в месте большого скопления людей – в помещении, общественном транспорте и так далее. На улице и при занятии спортом на свежем воздухе – не обязательно. Штрафов за отсутствие маски нет. Я считаю, что принудительными мерами мы ничего не добьемся. Главное убедить, что меры безопасности нужны гражданам и их семьям», — пояснил Аксенов.

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