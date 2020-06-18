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Коронавирус в Крыму

В Крыму под медицинским наблюдением находится уже три тысячи человек

16:11 четверг, 18 июня 2020

В медучреждениях Крыма и на дому под наблюдением врачей остаются 2998 человек.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса в Республике Крым заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

— Всего под медицинским наблюдением находится 2998 человек. За последние сутки взято под наблюдение 261 человек, снято с наблюдения 168 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому 1834 человека, в стационарах 286, поступило 17, выписано 18 человек. Также на лечении в стационарах находятся 189 пациентов с внебольничной пневмонией, 14 из них «тяжелые», — сообщил Лясковский.

Также, по словам замминистра, число госпитализированных за сутки с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» составило 7 человек, выписано 10. В обсерваторах Крыма всего находится 778 человек. Изолировано за сутки 124, выбыло 39.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму изолировали почти полсотни моряков из Испании и Мавритании. За прошедшие сутки в крымские обсерваторы отправили 124 человека, прибывших из-за границы, в том числе моряков из Испании и Мавритании.

В Крыму за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом. За прошедшие сутки 17 июня в Крыму умерли два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В Севастополе вся семья заразилась коронавирусом: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба города.

Аксенов рассказал, что в Крыму нет новых случаев заражения коронавирусом. За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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