В Крыму под медицинским наблюдением находится уже три тысячи человек

В медучреждениях Крыма и на дому под наблюдением врачей остаются 2998 человек.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса в Республике Крым заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

— Всего под медицинским наблюдением находится 2998 человек. За последние сутки взято под наблюдение 261 человек, снято с наблюдения 168 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому 1834 человека, в стационарах 286, поступило 17, выписано 18 человек. Также на лечении в стационарах находятся 189 пациентов с внебольничной пневмонией, 14 из них «тяжелые», — сообщил Лясковский.

Также, по словам замминистра, число госпитализированных за сутки с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» составило 7 человек, выписано 10. В обсерваторах Крыма всего находится 778 человек. Изолировано за сутки 124, выбыло 39.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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