Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе открылись музеи, но есть ограничения ● В масках и с ковриком: мусульманам Крыма разрешили вернуться в мечети ● Крымские кинотеатры и концертные залы пока не откроют ● В Крыму за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом ● В Севастополе вся семья заразилась коронавирусом: сводка за сутки
В Крыму под медицинским наблюдением находится уже три тысячи человек
В медучреждениях Крыма и на дому под наблюдением врачей остаются 2998 человек.
Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса в Республике Крым заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
— Всего под медицинским наблюдением находится 2998 человек. За последние сутки взято под наблюдение 261 человек, снято с наблюдения 168 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому 1834 человека, в стационарах 286, поступило 17, выписано 18 человек. Также на лечении в стационарах находятся 189 пациентов с внебольничной пневмонией, 14 из них «тяжелые», — сообщил Лясковский.
Также, по словам замминистра, число госпитализированных за сутки с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» составило 7 человек, выписано 10. В обсерваторах Крыма всего находится 778 человек. Изолировано за сутки 124, выбыло 39.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В Крыму за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом. За прошедшие сутки 17 июня в Крыму умерли два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В Севастополе вся семья заразилась коронавирусом: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба города.
Аксенов рассказал, что в Крыму нет новых случаев заражения коронавирусом. За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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