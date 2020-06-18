Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.8
воздух +27
море +22

Коронавирус в Крыму

В Крыму определились с форматом школьных выпускных

10:52 четверг, 18 июня 2020

Для крымских школьников выпускной вечер пройдет в онлайн-режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи РК.

Ранее замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко сообщил, что очные выпускные проведут 12 регионов России, а 57 субъектов организуют их онлайн. Остальные проведут торжество в очно-заочном формате, пишет ТАСС.

«27 июня в Крыму пройдет онлайн-выпускной», - сообщили в пресс-службе.

В начале июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские власти рассматривают вариант проведения всеобщего республиканского праздника выпускников, по примеру «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. 

Однако позже министр образования Крыма Валентина Лаврик сообщила, что школьный выпускной в этом году на полуострове, скорее всего, пройдет в формате онлайн.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эксперты оценили «стоимость» второго ребенка в Севастополе. У среднестатистической севастопольской семьи с двумя детьми после обязательных трат остается 13 358 рублей ежемесячно, у семьи с одним ребенком – до 25030 рублей.

Детский лагерь «Артек» в Крыму намерен принимать до двух миллионов детей. Детский центр «Артек» в Крыму, который 16 июня отмечает свое 95-летие, планирует в ближайшие годы закончить строительство своего десятого лагеря, увеличив число отдыхающих детей к 2025 году до двух миллионов.

Абитуриенты из Крыма могут пройти украинское ВНО онлайн. Абитуриенты из Крыма могут пройти украинское Внешнее независимое оценивание (ВНО) онлайн.

У министра образования Крыма есть сомнения по поводу 1 сентября. Валентина Лаврик считает, что рано обещать детям учебу в школах – не известно, чем закончится курортный сезон.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом

В Крыму за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки 17 июня в Крыму умерли два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе вся семья заразилась коронавирусом: сводка за сутки

В Севастополе вся семья заразилась коронавирусом: сводка за сутки

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба города.

Странности
В Крыму хотят наказать комитет молодежной политики за использование иностранных слов

В Крыму хотят наказать комитет молодежной политики за использование иностранных слов

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить Госкомитет молодежной политики РК и вышестоящие инстанции за чрезмерное использование иностранных слов в официальных документах.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации