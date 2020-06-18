В Крыму определились с форматом школьных выпускных

Для крымских школьников выпускной вечер пройдет в онлайн-режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи РК.

Ранее замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко сообщил, что очные выпускные проведут 12 регионов России, а 57 субъектов организуют их онлайн. Остальные проведут торжество в очно-заочном формате, пишет ТАСС.

«27 июня в Крыму пройдет онлайн-выпускной», - сообщили в пресс-службе.

В начале июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские власти рассматривают вариант проведения всеобщего республиканского праздника выпускников, по примеру «Алых парусов» в Санкт-Петербурге.

Однако позже министр образования Крыма Валентина Лаврик сообщила, что школьный выпускной в этом году на полуострове, скорее всего, пройдет в формате онлайн.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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