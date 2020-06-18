В Крыму мужчина прыгнул с пирса в море и разбился насмерть

В поселке Новофедоровка в Сакском районе мужчина разбился насмерть, прыгнув в море, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило накануне днем.

«Мужчина совершил прыжок с пирса в море, после чего очевидцы извлекли его тело на берег без признаков жизни (на лице наблюдались гематомы)», - говорится в сообщении МЧС.

Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть.

В МЧС отметили, что всего с начала года на водных объектах Крыма погибли 7 человек, а двое были спасены.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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