В Крыму из-за молнии начался лесной пожар

Возгорание произошло в результате попадания молнии в дерево, сообщает пресс-службы Минприроды РК.

На территории Ленинского участкового лесничества ликвидирован низовой пожар.

Площадь, пройденная пожаром, составила 0,1416 га. Возгорание произошло в результате попадания молнии в сырорастущее дерево сосны Крымской.

В мероприятиях по тушению лесного пожара принимали участие сотрудники пожарно-химической станции первого типа Ленинского производственного участка ГАУ РК «Старокрымское ЛОХ». На месте пожара работали 5 человек, из техники были задействованы 1 малый лесопатрульный комплекс и ЗИЛ – 131.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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