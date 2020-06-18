Происшествия
В Крыму из-за молнии начался лесной пожар
Возгорание произошло в результате попадания молнии в дерево, сообщает пресс-службы Минприроды РК.
На территории Ленинского участкового лесничества ликвидирован низовой пожар.
Площадь, пройденная пожаром, составила 0,1416 га. Возгорание произошло в результате попадания молнии в сырорастущее дерево сосны Крымской.
В мероприятиях по тушению лесного пожара принимали участие сотрудники пожарно-химической станции первого типа Ленинского производственного участка ГАУ РК «Старокрымское ЛОХ». На месте пожара работали 5 человек, из техники были задействованы 1 малый лесопатрульный комплекс и ЗИЛ – 131.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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15 июня
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