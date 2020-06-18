В Крыму изолировали почти полсотни моряков из Испании и Мавритании

фото © pixabay.com

За прошедшие сутки в крымские обсерваторы отправили 124 человека, прибывших из-за границы, в том числе моряков из Испании и Мавритании.

Об этом на ежедневном брифинге сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

«За истекшие сутки в обсерваторы помещено 124 человека, из них 45 – моряки, которые прибыли из Мавритании и Испании. Все находятся под медицинским наблюдением », - заявил Крутиков.

Он также отметил, что несмотря на то, что за 17 июня в Крыму не выявили ни одного зараженного коронавирусом, крымчанам и медикам «не стоит расслабляться», так как в республике все еще есть несколько незакрытых очагов, которые несут опасность.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за вчера в республике не выявлено ни одного заболевшего COVID. Вместе с тем в Минздраве РК сообщили, что за сутки скончались двое больных с коронавирусом. Так, в Симферополе умер пациент с черепно-мозговой травмой, который не перенес очередной операции, а в Евпатории – 91-летняя пациентка.

Всего c начала пандемии в Крыму зарегистрировали 575 инфицированных. Из которых 389 человек уже выздоровели и выписаны из медучреждений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе вся семья заразилась коронавирусом: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба города.

Аксенов рассказал, что в Крыму нет новых случаев заражения коронавирусом. За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2905 человек. В медицинских учреждениях Крыма и на дому под наблюдением врачей остается 2905 человек.

Четыре отделения евпаторийской больницы закрыли на обсервацию. За прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в Евпатории, Судаке, Симферополе и Сакском районе.