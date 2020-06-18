В Крыму хотят наказать комитет молодежной политики за использование иностранных слов

Сергей Цеков против иностранных слов | фото © simferopol.bezformata.com

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить Госкомитет молодежной политики РК и вышестоящие инстанции за чрезмерное использование иностранных слов в официальных документах.

Об этом сообщила пресс-служба сенатора.

«6 июня, в День русского языка, я познакомился с планом мероприятий по празднованию Дня России. И этот план начинался со слова «мэппинг». Дальше было слово «селебрити» и так далее... дюжина английских слов. Это – план, который был составлен Государственным комитетом молодежной политики Республики Крым. Оказалось, что он сверстан на основе планов, которые спущены из Москвы дирекцией Года памяти. У меня возникает вопрос: русский язык – это наша Родина – у нас Родина начинается со слова «мэппинг»? – обратился к генпрокурору сенатор.

Цеков сослался на закон «О государственном языке» и спросил у генпрокурора, насколько плотно осуществляется контроль за его соблюдением. В частности, он назвал альтернативу примененному госкомитетом термину. «Слово «мэппинг» – это простое русское слово «видеопроекция», – отметил сенатор.

Краснов пообещал разобраться в ситуации и уведомить Совет Федерации о результатах проверки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Правительство Крыма собралось выехать на Кубу. Правительство Крыма повадилось на Кубу: в этом году планируется очередной визит.

В МИД Украины сделали заявление по российской паспортизации в Крыму. В Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление из-за российских паспортов, которые, как отметили в украинском ведомстве, «противоправно навязаны жителям аннексированных Крыма и Севастополя».

Глава Минимущества Крыма уходит на повышение. Парламент Крыма согласовал назначение министра имущественных и земельных отношений Анны Анюхиной на должность заместителя председателя Совета министров РК.

Поклонская решила отправить Порошенко благодарственное письмо. Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что решила отправить экс-президенту Украины Петру Порошенко благодарственное письмо за то, что «он и другие организаторы государственного переворота подтолкнули крымчан в стремлении вернуться на историческую родину — в состав России».