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Странности

В Крыму хотят наказать комитет молодежной политики за использование иностранных слов

10:07 четверг, 18 июня 2020
В Крыму хотят наказать комитет молодежной политики за использование иностранных слов

Сергей Цеков против иностранных слов | фото © simferopol.bezformata.com

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить Госкомитет молодежной политики РК и вышестоящие инстанции за чрезмерное использование иностранных слов в официальных документах.

Об этом сообщила пресс-служба сенатора.

«6 июня, в День русского языка, я познакомился с планом мероприятий по празднованию Дня России. И этот план начинался со слова «мэппинг». Дальше было слово «селебрити» и так далее... дюжина английских слов. Это – план, который был составлен Государственным комитетом молодежной политики Республики Крым. Оказалось, что он сверстан на основе планов, которые спущены из Москвы дирекцией Года памяти. У меня возникает вопрос: русский язык – это наша Родина – у нас Родина начинается со слова «мэппинг»? – обратился к генпрокурору сенатор.

Цеков сослался на закон «О государственном языке» и спросил у генпрокурора, насколько плотно осуществляется контроль за его соблюдением. В частности, он назвал альтернативу примененному госкомитетом термину. «Слово «мэппинг» – это простое русское слово «видеопроекция», – отметил сенатор.

Краснов пообещал разобраться в ситуации и уведомить Совет Федерации о результатах проверки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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