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Происшествия

В Крыму двух срочников осудили за пьяный разбой

13:19 четверг, 18 июня 2020

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащим по призыву за разбойное нападение с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Об этом сообщила Пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым.

В суде установлено, что декабрьским днем прошлого года двое военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самовольно покинули воинскую часть в крымском поселке Гвардейское.

Предварительно сговорившись, военнослужащие подошли к мужчине с целью хищения его имущества. Предлогом завязать разговор с незнакомцем стала просьба закурить, а завершением «общения» стало дерзкое и циничное нападение на потерпевшего с нанесением ему 10 ударов ногами, руками и стеклянной бутылкой, а также похищение его мобильного телефона. К счастью, избиение не повлекло за собой вред здоровью потерпевшего мужчины.

Суд, учитывая обстоятельства дела и данные о личности подсудимых, признал военнослужащих виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ, и назначил одному военнослужащему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, а другому — в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца. Оба виновных в преступлении будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован в апелляционном порядке.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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