Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +24
море +22

Власть

В ФСБ заявили, что «перекрыли канал контрабанды наркотиков из Украины в Крым»

14:49 четверг, 18 июня 2020

Сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки медпрепарата с наркотическими свойствами из Украины в Крым.

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю. Всего было изъято 500 доз на сумму около 625 тысяч рублей.

В пресс-службе сообщили, что «оперативники установили, что житель Севастополя постоянно покупал в Украине запрещенный к свободному обороту препарат, имеющий в составе соль наркотического вещества. В дальнейшем он перепродавал таблетки у себя в городе. Во время очередной попытки ввоза наркотиков в Крым он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ».

Позже, во время оперативных мероприятий у него дома были обнаружены раннее ввезенные препараты.

Уже в пункте пропуска «Джанкой» был задержан еще один житель Севастополя, также пытавшийся ввезти в Крым медицинский препарат, запрещенный к реализации. В отношении обоих задержанных были возбуждены уголовные дела по статье «незаконное приобретение и контрабанда наркотических средств в крупном размере». Городские суды уже вынесли им приговоры. Так, один проведет в колонии строгого режима семь лет, второй – 11.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полицейские накрыли крупную нарколабораторию на западе Крыма. Сотрудники полиции задержали 29-летнюю жительницу Сакского района Крыма по подозрению в производстве наркотиков.

Житель Феодосии отправил приятелю наркотики по почте. Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии окончено и направлено с обвинительным заключением в суд уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина, обвиняемого в сбыте наркотических средств каналами почтовой связи.

Житель Симферополя попался на хранении наркотиков. 50-летний симферополец в частном доме хранил пакет с марихуаной.

В Крыма ликвидировали еще одну наркоплантацию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в селе Баланово Белогорского района были выявлены факты культивирования наркосодержащих растений.

Власть
Крымские чиновники наплевали на угрозу уничтожения пальм на ЮБК

Крымские чиновники наплевали на угрозу уничтожения пальм на ЮБК фото

В Крыму сохраняется угроза уничтожения пальм: ни местные власти, ни руководители ведомственных учреждений на предупреждения об опасности никак не реагируют.

Общество
В Севастополе врачи спасли ребенка с почкой и желудком в груди

В Севастополе врачи спасли ребенка с почкой и желудком в груди

Врачи севастопольской городской больницы № 5 спасли новорожденного ребенка, проведя ему редкую операцию на следующий день после того, как он появился на свет.

Курортный сезон
В Крыму изолировали почти полсотни моряков из Испании и Мавритании

В Крыму изолировали почти полсотни моряков из Испании и Мавритании

За прошедшие сутки в крымские обсерваторы отправили 124 человека, прибывших из-за границы, в том числе моряков из Испании и Мавритании.

Странности
В Крыму хотят наказать комитет молодежной политики за использование иностранных слов

В Крыму хотят наказать комитет молодежной политики за использование иностранных слов

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить Госкомитет молодежной политики РК и вышестоящие инстанции за чрезмерное использование иностранных слов в официальных документах.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации