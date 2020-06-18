Власть
В ФСБ заявили, что «перекрыли канал контрабанды наркотиков из Украины в Крым»
Сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки медпрепарата с наркотическими свойствами из Украины в Крым.
Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю. Всего было изъято 500 доз на сумму около 625 тысяч рублей.
В пресс-службе сообщили, что «оперативники установили, что житель Севастополя постоянно покупал в Украине запрещенный к свободному обороту препарат, имеющий в составе соль наркотического вещества. В дальнейшем он перепродавал таблетки у себя в городе. Во время очередной попытки ввоза наркотиков в Крым он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ».
Позже, во время оперативных мероприятий у него дома были обнаружены раннее ввезенные препараты.
Уже в пункте пропуска «Джанкой» был задержан еще один житель Севастополя, также пытавшийся ввезти в Крым медицинский препарат, запрещенный к реализации. В отношении обоих задержанных были возбуждены уголовные дела по статье «незаконное приобретение и контрабанда наркотических средств в крупном размере». Городские суды уже вынесли им приговоры. Так, один проведет в колонии строгого режима семь лет, второй – 11.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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