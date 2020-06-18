У симферопольца на улице вырвали из рук дорогой телефон

Полиция Симферополя задержала 34-летнего местного жителя, обоснованно подозреваемого в грабеже.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Преступление было совершено в Железнодорожном районе города в вечернее время. В полицию обратился 19-летний симферополец, сообщив, что на улице неизвестный вырвал из его рук мобильный телефон стоимостью 38 тысяч рублей. Грабитель скрылся, но вскоре был задержан по «горячим следам».

Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления мужчина, который менее года назад вышел из тюрьмы. «В ходе личного досмотра задержанного изъят похищенный у потерпевшего мобильный телефон. Средство связи возвращено законному владельцу», - сообщили в МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж). Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.

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