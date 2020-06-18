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Цены на бензин в Крыму продолжают расти
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На крымских АЗС снова выросли цены на топливо. В среднем бензин подорожал на 1%.
Отметим, что две недели назад топливо подорожало в среднем по региону на 1% по сравнению с майскими ценами.
«К сожалению, ситуация остается в прежнем положении, то есть мы наблюдаем значительный рост оптовых цен на топливо. Очевидно, что розничная цена на АЗС напрямую зависит от закупочных, поэтому мы вынуждены вводить корректировки», – отметили в пресс-службе компании ATAN.
Накануне, 17 июня 2020 года, оптовые цены на бирже достигли своего исторического максимума. С начала июня оптовая цена тонны бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла более чем на 9% и превысила 56,7 тыс руб.
«Это действительно абсолютный максимум. Ситуация на рынке начала накаляться еще с конца мая, мелкооптовые цены растут каждую неделю. Глобальная причина – демпфирующий механизм, причины, непосредственно повлиявшие на рост цен, – снижение биржевых нормативов и ограничение импорта. Регуляторное вмешательство в очередной раз приводит к фантастической ситуации: падение цен на нефть приводит к росту цен на бензин. Трансляцию в розницу следует ожидать, АЗС дальше не могут работать в таких условиях», – заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
Значительный рост оптовых цен на бензин месяц назад (на 10-11% за 14 дней) эксперты объясняли уменьшением объемов реализации бензина на бирже и уменьшением отгрузки бензина на внутренний рынок.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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